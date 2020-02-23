У МОЗ підтвердили, що жодного випадку коронавіруса в Україні немає

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку китайського коронавіруса COVID-19 не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

На 23 лютого 2020 р. у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2462 - летальні. При цьому одужали 23 232 чоловік.

"В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - повідомили в Моз.

зокрема, 81,3% всіх випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавіруса, зафіксовано в одній провінції Китаю Хубей. За межами Китаю виявлено 1725 випадків у 29 країнах світу.

Як повідомляли Українські Новини, після оприлюднення інформації про те, що міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька покинула санаторій на своїй сторінці у Facebook Скалецька написала,що знаходиться в зоні обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" у Полтавській області.

Увечері 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями прибутку медичний центр "Нові Санжари" у Полтавській області.

У Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих.