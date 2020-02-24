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24 лютого 2020, понеділок, 08:51 190
Європа 2020-02-24T10:20:47+02:00
Українські Новини
В Італії від коронавирусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти

В Італії від коронавирусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти

Надежда Комендантова
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, Італія

У північних регіонах Італії, де стався спалах коронавірусу, почалася паніка. Люди розбирають продукти в супермаркетах.

Як передає Старана з посиланням на Euronews, люди скуповують продукти і предмети першої необхідності, стривожені рішенням уряду заборонити пересування між районами, які визначені як "гарячі точки" через зафіксовані випадки хвороби.

Фото: КраїнаФото: Країна

"Багато хто були в масках, яких зараз практично неможливо дістати в місцевих аптеках. Керівництво супермаркету відмовився відкрити двері за розкладом, побоюючись, що настільки велике скупчення людей призведе до паніки і хаосу", - йдеться в повідомленні.

Пізніше на місце події вирішили викликати поліцейського, щоб якось втихомирити людей.

Фото: КраїнаФото: Країна

"Співробітники супермаркету готові відкрити двері, але чекають наказу керівництва, щоб не створювати всередині хаос. Вам гарантують обслуговування, безпечний як для вас, так і для персоналу. Будь ласка, наберіться терпіння і не товчіться", - заявив служитель правопорядку.

Відео: YouTube/ EuroNews

Ситуацію з коронавірусом в Італії узагальнює телеграм-канал "Політика Країни".

  • Вже є третій загиблий від коронавіруса. Померла літня жінка з міста Крему в північній Італії.
  • Австрія зупинила рух поїздів в Італію. Поїзд, який йшов на Мюнхен загорнули прямо на кордоні. Це передвісник і більш жорстких заходів по блокаді Італії вже всередині ЄС.
  • На півночі Італії паніка - продукти розмітають із супермаркетів. Люди ходять в масках. Маски в аптеках теж розмели. У церквах скасовують недільні служби.

В ділових колах з тривогою чекають понеділка: як відреагують ринки і курс євро на епідемію в Італії", - зазначає телеграм-канал.

Як повідомляли "Українські Новини", в Італії понад 130 осіб заразилося коронавірусом.

Тим часом прот коронавіруса помер ще один пасажир лайнера Diamond Princess.

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