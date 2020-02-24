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24 лютого 2020, понеділок, 14:14 4
Світ 2020-02-24T14:20:18+02:00
Українські Новини
МЗС закликало українців утриматися від поїздок до заражені провінції Італії

МЗС закликало українців утриматися від поїздок до заражені провінції Італії

Елизавета Кесельман
Італія, Коронавірус, епідемія, МЗС
Італія. Рим. Фото: pixabay
Італія. Рим. Фото: pixabay

В той час, як від коронавірусу в Італії померло троє осіб, Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує громадянам України утриматися від поїздок у ті провінції Італії, де зафіксовані випадки захворювання новим різновидом коронавіруса, а тим українцям, які перебувають на території Італії - бути уважними та обережними та дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Про це йдеться в повідомленні консульської служби МЗС, передають Українські Новини.

"У зв'язку із загостренням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в північних регіонах Італії захворювання, викликаного новим різновидом коронавіруса, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок в уражені провінції італійських регіонів Ломбардії, Венето, Емілії Романьї і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження. Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно проявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідування уражених вірусом провінцій", - сказано в ньому.

Ті, хто знаходяться на території північних регіонів Італії українців МЗС просить повідомити про своє місцезнаходження і свої контактні дані найближчим консульським установам України або зареєструватися на веб-ресурсі friend.mfa.gov.ua.

Громадянам України, які планують подорож до Італії або зараз знаходяться в країні, МЗС просить стежити за рекомендаціями, розробленими Міністерством охорони здоров'я Італії.

Як повідомляли Українські Новини, днями в Італії були зафіксовані перші 16 випадків зараження коронавірусом.

Також в Італії закрили на карантин 12 міст.

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