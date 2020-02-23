В Італії закрили на карантин 12 міст

Італія ввела виняткові заходи у спробі взяти під контроль спалах поширення нового коронавіруса Covid-19 по італійській території і ввела карантин. Про це повідомляє BBC News.

Таке рішення Рим прийняв після того, як число хворих в Італії досягло 79, а два громадянина країни померли від викликається вірусом пневмонії. При цьому, за останніми даними число заражених зросла до 113, а загиблих - до трьох.

Карантин вводиться в 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, приблизно 50 тисяч жителів цих населених пунктів будуть змушені залишитися вдома. Людям заборонено в'їжджати або виїжджати в області, які опинилися на карантині.

У школах скасовані заняття, перенесені всі спортивні заходи, включаючи матчі італійської Серії А, заплановані на неділю.

В Мілані закривають школи і скасовують заходи із-за коронавіруса.

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На півночі Італії обмежили свободу пересування в 11 муніципалітетах з-за зараження 79 осіб коронавірусом.