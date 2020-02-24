Рейси в Мілан і Венецію виконуються згідно з розкладом, - МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявляє, що поки не зупиняє виконання рейсів до Мілана та Венеції (обидва - Італія) в зв'язку з введенням в провінціях Венето і Ломбардія карантину через спалах коронавірусу Covid-19.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба МАУ.

"У нас на даний момент інформації від авіаційних властей наших чи італійських немає. Коли вона з'явиться, тоді будемо переглядати", - сказали в авіакомпанії.

МАУ підкреслила, що рейси до Мілана та Венеції на даний момент виконуються відповідно до розкладу.

Раніше Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду і виїзду з області.

Наголошується, що таке рішення було прийнято після того, як число хворих коронавірусом досягла 79 осіб, з яких 2 померли.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук припускає виявлення коронавірусу у повертаються з Європи літаком громадян в Україну.

Італії закрили на карантин 12 міст через спалах коронавірусу.

Тим часом у МОЗ підтвердили, що жодного випадку коронавірусу в Україні немає.