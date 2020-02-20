У медцентр "Нові Санжари" приїхали автобуси з евакуйованими з Уханя українцями

Автобуси з евакуйованими з Китаю українцями прибули в Нові Санжари.Про це свідчить онлайн-трансляція "Радіо Свободи", передають Українські Новини.Люди перегороджують дорогу автобусам і вступають в конфлікти з поліцією, палять автомобільні шини. (Новина доповнена подробицями) Автобуси в'їхали на територію медичного центру. Всього приїхало 7 автобусів, в одному з них розбите скло.Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари для роботи в оперативному штабі уряду. Також у МЗС повідомили, що евакуйовані громадяни приїдуть саме в медичний центр Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, інших варіантів немає. Українські Новини ведуть текстову трансляцію евакуації з Уханя, а в Кабміні відповіли на найпопулярніші питання про евакуацію, обсервацію та коронавірус. Крім того, у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестувальників проти ввезення евакуйованих з Уханя.Тим часом СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявлення в Україні коронавірусу. Зараз фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання МОЗ для з'ясування всіх обставин інциденту.