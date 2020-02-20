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20 лютого 2020, четвер, 20:27 16
Суспільство 2020-02-20T20:28:39+02:00
Українські Новини
У медцентр "Нові Санжари" приїхали автобуси з евакуйованими з Уханя українцями

У медцентр "Нові Санжари" приїхали автобуси з евакуйованими з Уханя українцями

Валерия Драгомирова
Медцентр, Евакуація українців з Китаю, Коронавірус, Нові Санжари

Автобуси з евакуйованими з Китаю українцями прибули в Нові Санжари.

Про це свідчить онлайн-трансляція "Радіо Свободи", передають Українські Новини.

Люди перегороджують дорогу автобусам і вступають в конфлікти з поліцією, палять автомобільні шини.

(Новина доповнена подробицями)

Автобуси в'їхали на територію медичного центру. Всього приїхало 7 автобусів, в одному з них розбите скло.



Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари для роботи в оперативному штабі уряду.

Також у МЗС повідомили, що евакуйовані громадяни приїдуть саме в медичний центр Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, інших варіантів немає.

Українські Новини ведуть текстову трансляцію евакуації з Уханя, а в Кабміні відповіли на найпопулярніші питання про евакуацію, обсервацію та коронавірус.

Крім того, у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестувальників проти ввезення евакуйованих з Уханя.

Тим часом СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявлення в Україні коронавірусу. Зараз фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання МОЗ для з'ясування всіх обставин інциденту.

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