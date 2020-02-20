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20 февраля 2020, четверг, 18:52 8
Кабмин 2020-02-20T19:00:07+02:00
Українські Новини
Гончарук срочно вылетел в Новые Санжары

Гончарук срочно вылетел в Новые Санжары

Ярина Вацяк
Коронавирус, эвакуация украинцев из Уханя, Алексей Гончарук, Новые Санжары
Гончарук. Фото: @PMHoncharuk
Гончарук. Фото: @PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область", - написал он.

Премьер сообщил, что в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы не рассматривают других вариантов размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан, кроме медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Эвакуированные из Уханя в Новые Санжары так и не доехали, их могут отвезти в Кривой Рог, где уже подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных. коронавирусом.

Тем временем, СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя, а в Кабмине ответили на самые популярные вопросы об эвакуации, обсервации и коронавирусе.

 

 

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