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20 февраля 2020, четверг, 16:55 73
Силовые структуры 2020-02-20T17:00:01+02:00
Українські Новини
СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса

СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса

Елизавета Драбкина
СБУ, Фейк, Коронавирус, Министерство здравоохранения Украины
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Служба безопасности Украины устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени отечественного Министерства здравоохранения писем с фейковых информацией о якобы обнаружении в Украине вируса covid-19", - сказано в нем.

Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Отмечается, что уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя.

Как сообщали Українськi Новини, самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту "Харьков".

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя вечером 19 февраля.

На этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человек: 3 украинцев и 1 иностранку.

Ранее планировалось, что Украина эвакуирует из Уханя 48 украинских и 29 иностранных граждан.

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