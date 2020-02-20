СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса

Служба безопасности Украины устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. "Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени отечественного Министерства здравоохранения писем с фейковых информацией о якобы обнаружении в Украине вируса covid-19", - сказано в нем. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента. Отмечается, что уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя. Как сообщали Українськi Новини, самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту "Харьков". Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя вечером 19 февраля. На этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человек: 3 украинцев и 1 иностранку. Ранее планировалось, что Украина эвакуирует из Уханя 48 украинских и 29 иностранных граждан.