В Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя

Отмечается, что полиция и Нацгвардия двинулись по дороге, которую блокируют протестующие. Скорее всего, правоохранители "расчищают" коридор для автобусов с людьми.

Прямую трансляцию с места происшествий ведет Радио.Свобода.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.

Кроме того, замглавы МОЗ убеждает жителей Новых Санжар, что им ничего не угрожает.

В то время Китай решает вопрос размещения трех недопущенных на эвакуацию украинцев, температура которых нормализовалась.

Депутаты Новосанжарского поссовета призывают Зеленского не допустить, чтобы эвакуированных украинцев разместили в их медцентре.