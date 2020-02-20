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  • В Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя
20 февраля 2020, четверг, 19:28 466
Происшествия 2020-02-20T19:29:54+02:00
Українські Новини
В Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя

В Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя

Елизавета Кесельман
Полтава, Митинги, Новые Санжары, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая

Прибывшие 19 февраля украинцы из зараженного коронавирусом Уханя, на данный момент находятся в дороге в поселок городского типа Новые Санжары, где Нацгвардия, которая опровергает информацию о массовом увольнении сотрудников "Новых Санжар", расчищает дорогу от протесующих против ввоза эвакуированных из Китая, передает Телеграм-канал Политика страны.

 

Отмечается, что полиция и Нацгвардия двинулись по дороге, которую блокируют протестующие. Скорее всего, правоохранители "расчищают" коридор для автобусов с людьми.

Прямую трансляцию с места происшествий ведет Радио.Свобода. 

 

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.

Кроме того, замглавы МОЗ убеждает жителей Новых Санжар, что им ничего не угрожает.

В то время Китай решает вопрос размещения трех недопущенных на эвакуацию украинцев, температура которых нормализовалась.

Депутаты Новосанжарского поссовета призывают Зеленского не допустить, чтобы эвакуированных украинцев разместили в их медцентре.

 

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