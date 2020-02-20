В Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя

Прибывшие 19 февраля украинцы из зараженного коронавирусом Уханя, на данный момент находятся в дороге в поселок городского типа Новые Санжары, где Нацгвардия, которая опровергает информацию о массовом увольнении сотрудников "Новых Санжар", расчищает дорогу от протесующих против ввоза эвакуированных из Китая, передает Телеграм-канал Политика страны. Отмечается, что полиция и Нацгвардия двинулись по дороге, которую блокируют протестующие. Скорее всего, правоохранители "расчищают" коридор для автобусов с людьми. Прямую трансляцию с места происшествий ведет Радио.Свобода. Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства. Кроме того, замглавы МОЗ убеждает жителей Новых Санжар, что им ничего не угрожает. В то время Китай решает вопрос размещения трех недопущенных на эвакуацию украинцев, температура которых нормализовалась. Депутаты Новосанжарского поссовета призывают Зеленского не допустить, чтобы эвакуированных украинцев разместили в их медцентре.