Частина персоналу медичного центру "Нові Санжари" звільнилася перед евакуацією українців з Китаю, - депутат

Частина персоналу медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" (Полтавська область), куди доставлять евакуйованих громадян з китайського Уханя, написали заяви на звільнення.

Про це Українським Новинам повідомив один з депутатів Верховної Ради (фракція "Слуга народу").

"Частина (персоналу) написала заяви на звільнення", - сказав він.

За його словами, частина медперсоналу, що залишився, перевезена разом з пацієнтами в інший санаторій, а частина залишається на місці.

За його словами, інша частина вивезена з медцентру.

"Персонал вивезений з об'єкта. Ніхто з них не буде контактувати з розміщеними в обсервацію особами", - зазначив нардеп.

У складі групи супроводу евакуйованих з Китаю є медичний персонал та інші фахівці, які будуть стежити за здоров'ям і забезпечувати безпеку громадян.

(Новина доповнена подробицями)

Як повідомляє telegram-канал "UN - сливи та груши", за останньою інформацією, персонал санаторію "Нових Санжар", який залишався на місці, також вивезений. Тобто санаторій поки повністю порожній. На території тільки коти ходять, і то, поки їх ніхто не виловили.

Зазначимо, Українські Новини ведуть онлайн-трансляцію евакуації громадян з Уханя.

Після полудня прикордонники, одягнені в захисне спорядження, забезпечили прикордонне оформлення 94 евакуйованих з китайського Уханя громадян біля трапа міжнародного аеропорту "Харків".

Тим часом з літака вийшли всі евакуйовані з Уханя українці і іноземці. Їх направлять в Полтавську область.

Також місцеві жителі в Нових Санжарах почали чинити опір правоохоронним органам, а ті в свою чергу затримувати мітингувальників.

А Зеленський присоромив українців за протести через евакуації громадян з Уханя.