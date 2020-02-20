Частина персоналу медичного центру "Нові Санжари" звільнилася перед евакуацією українців з Китаю, - депутат

Частина персоналу медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" (Полтавська область), куди доставлять евакуйованих громадян з китайського Уханя, написали заяви на звільнення. Про це Українським Новинам повідомив один з депутатів Верховної Ради (фракція "Слуга народу"). "Частина (персоналу) написала заяви на звільнення", - сказав він. За його словами, частина медперсоналу, що залишився, перевезена разом з пацієнтами в інший санаторій, а частина залишається на місці. За його словами, інша частина вивезена з медцентру. "Персонал вивезений з об'єкта. Ніхто з них не буде контактувати з розміщеними в обсервацію особами", - зазначив нардеп. У складі групи супроводу евакуйованих з Китаю є медичний персонал та інші фахівці, які будуть стежити за здоров'ям і забезпечувати безпеку громадян. (Новина доповнена подробицями) Як повідомляє telegram-канал "UN - сливи та груши", за останньою інформацією, персонал санаторію "Нових Санжар", який залишався на місці, також вивезений. Тобто санаторій поки повністю порожній. На території тільки коти ходять, і то, поки їх ніхто не виловили. Зазначимо, Українські Новини ведуть онлайн-трансляцію евакуації громадян з Уханя. Після полудня прикордонники, одягнені в захисне спорядження, забезпечили прикордонне оформлення 94 евакуйованих з китайського Уханя громадян біля трапа міжнародного аеропорту "Харків". Тим часом з літака вийшли всі евакуйовані з Уханя українці і іноземці. Їх направлять в Полтавську область. Також місцеві жителі в Нових Санжарах почали чинити опір правоохоронним органам, а ті в свою чергу затримувати мітингувальників. А Зеленський присоромив українців за протести через евакуації громадян з Уханя.