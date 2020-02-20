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20 лютого 2020, четвер, 15:22 88 Доповнено
Суспільство 2020-02-20T15:45:01+02:00
Українські Новини
Частина персоналу медичного центру "Нові Санжари" звільнилася перед евакуацією українців з Китаю, - депутат

Частина персоналу медичного центру "Нові Санжари" звільнилася перед евакуацією українців з Китаю, - депутат

Анна Рудык
Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, Нові Санжари
"Нові Санжари" санаторій. Фото: сайт НГУ

Частина персоналу медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" (Полтавська область), куди доставлять евакуйованих громадян з китайського Уханя, написали заяви на звільнення.

Про це Українським Новинам повідомив один з депутатів Верховної Ради (фракція "Слуга народу").

"Частина (персоналу) написала заяви на звільнення", - сказав він.

За його словами, частина медперсоналу, що залишився, перевезена разом з пацієнтами в інший санаторій, а частина залишається на місці.

За його словами, інша частина вивезена з медцентру.

"Персонал вивезений з об'єкта. Ніхто з них не буде контактувати з розміщеними в обсервацію особами", - зазначив нардеп.

У складі групи супроводу евакуйованих з Китаю є медичний персонал та інші фахівці, які будуть стежити за здоров'ям і забезпечувати безпеку громадян.

(Новина доповнена подробицями)

Як повідомляє telegram-канал "UN - сливи та груши", за останньою інформацією, персонал санаторію "Нових Санжар", який залишався на місці, також вивезений. Тобто санаторій поки повністю порожній. На території тільки коти ходять, і то, поки їх ніхто не виловили.

Зазначимо, Українські Новини ведуть онлайн-трансляцію евакуації громадян з Уханя.

Після полудня прикордонники, одягнені в захисне спорядження, забезпечили прикордонне оформлення 94 евакуйованих з китайського Уханя громадян біля трапа міжнародного аеропорту "Харків".

Тим часом з літака вийшли всі евакуйовані з Уханя українці і іноземці. Їх направлять в Полтавську область.

Також місцеві жителі в Нових Санжарах почали чинити опір правоохоронним органам, а ті в свою чергу затримувати мітингувальників.

А Зеленський присоромив українців за протести через евакуації громадян з Уханя.

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