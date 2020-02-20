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20 февраля 2020, четверг, 13:25 169
Общество 2020-02-20T13:25:17+02:00
Українські Новини
Из самолета вышли все эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы

Из самолета вышли все эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы

Ольга Фандорина
Украинцы, Иностранцы, Коронавирус, Эвакуация, эвакуация украинцев из Китая, эвакуация украинцев из Уханя

Эвакуированные из Уханя украинцы, иностранцы и экипаж сошли с самолета, пограничники в общей сложности оформили 94 человека. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В Международном аэропорту города Харьков обеспечили пограничное оформление 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. Всего прилетели 22 членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.

Среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Информацию о пассажирах пограничники получили заранее, поэтому они были оформлены по ускоренной процедуре. У трапа самолета пограничный контроль только провел идентификацию и проставил отметки в паспортные документы иностранцев.

"Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, 22 члена экипажа, полицейские и врачи пройдут процедуру обсервации (режима наблюдения в изолированном пространстве).

Тем временем у пассажиров и экипажа не было обнаружено симптомов коронавируса. Всех пассажиров тщательно проверили медицинские работники.

Ранее после завершения дозаправки в аэропорту "Борисполь", самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами приземлился в аэропорту "Харьков".

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