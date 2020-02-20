Пограничники оформляли эвакуированных из Китая в защитном снаряжении

Пограничники, облаченные в защитное снаряжение, обеспечили пограничное оформление 94 эвакуированных из китайского Уханя граждан у трапа международного аэропорта "Харьков".

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Информацию о лицах, которые прибыли в Украину, пограничники получили заранее, поэтому их проверку по всем базам данных совершили еще до прилета.

У трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев.

Пограничники принимали украинцев из Уханя в защитном снаряжении. Фото: Госпогранслужба

Пограничный контроль осуществлялся в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта.

На борту самолета, кроме 22 человек - членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, прилетело 72 пассажира.

Среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию (режим наблюдения в изолированном пространстве), 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

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Как сообщали Українськi Новини, 5 автобусов доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранных граждан в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Тем временем 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, 22 члена экипажа, полицейские и врачи пройдут процедуру обсервации (режима наблюдения в изолированном пространстве).