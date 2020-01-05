Зеленський прибув в Оман для зустрічей з владою на найвищому рівні

Президент Володимир Зеленський прибув в Оман, де у глави держави найближчим часом заплановані зустрічі на вищому рівні.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув з сім'єю рейсовим літаком за власний рахунок. Там у найближчі дні у глави держави заплановано зустрічі на вищому рівні", - сказано в ньому.

Наголошується, що Зеленський має намір обговорити торговельно-економічне співробітництво України і Омана, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський запросив Андрія Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський залишиться в "Синьогорі" ще на тиждень. Крім того, в перший день 2020 року Зеленський катався на лижах. Фото з Президентом публікували лижники, яким пощастило зустрітися на одній трасі з гарантом і його командою.