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  • В Оман прилітав секретар Ради безпеки РФ, коли там був Зеленський, – Схеми
13 лютого 2020, четвер, 22:23 4
Політика 2020-02-13T22:24:36+02:00
Українські Новини
В Оман прилітав секретар Ради безпеки РФ, коли там був Зеленський, – Схеми

В Оман прилітав секретар Ради безпеки РФ, коли там був Зеленський, – Схеми

Валерия Драгомирова
Микола Патрушев, Розслідування, Оман, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повернувся з Оману до Києва чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 у той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Про це йдеться у програмі "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший").

За даними журналістів, 8 січня вночі з Москви в Оман прилетів чартерним літаком з бортовим номером 9H-VJN Микола Патрушев.


Увечері того ж дня тим же бортом скористався президент Володимир Зеленський, щоб повернутися в Київ. Президент прилетів до Києва майже через 19 годин після того, як в ОПУ повідомили про термінове повернення Зеленського з Омана.

Розслідувачі також повідомляють, що за два тижні до Оману Патрушев в Москві зустрічався з мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили в Москву лікувати зуби.

Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва.



Як повідомляли Українські Новини, Богдан зізнався, що поїздка в Оман була приватною і за рахунок Зеленського.

Крім того, МЗС обіцяє розповісти про візит Зеленського в Оман "у свій час".

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