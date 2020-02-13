В Оман прилітав секретар Ради безпеки РФ, коли там був Зеленський, – Схеми

Президент Володимир Зеленський повернувся з Оману до Києва чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 у той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Про це йдеться у програмі "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший").

За даними журналістів, 8 січня вночі з Москви в Оман прилетів чартерним літаком з бортовим номером 9H-VJN Микола Патрушев.



Увечері того ж дня тим же бортом скористався президент Володимир Зеленський, щоб повернутися в Київ. Президент прилетів до Києва майже через 19 годин після того, як в ОПУ повідомили про термінове повернення Зеленського з Омана.



Розслідувачі також повідомляють, що за два тижні до Оману Патрушев в Москві зустрічався з мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили в Москву лікувати зуби.



Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва.







Як повідомляли Українські Новини, Богдан зізнався, що поїздка в Оман була приватною і за рахунок Зеленського.



Крім того, МЗС обіцяє розповісти про візит Зеленського в Оман "у свій час".