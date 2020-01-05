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05 січня 2020, неділя, 20:11 18
Президент 2020-01-05T21:00:11+02:00
Українські Новини
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський

Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський

Ярина Вацяк
відпочинок, готель, Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, Володимир Зеленський, Зеленський в Омані
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser

Після того, як в мережі почали активно обговорювати поїздку Президента Володимира Зеленського в Оман, журналісти знайшли фото п'ятизіркового готелю, в якому він зупинився в місті Маската.

Фото номерів готелю публікували у відгуках відпочиваючі, пише "Страна"

Президент живе в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані.

Невідомо, в який саме категорії номерів зупинився президент, але їх вартість за ніч коливається від 340 євро (найскромніший двокімнатний номер) до 4000 євро (президентський люкс).

Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: TripadviserГотель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser

Як повідомляли Українські Новини, після того, як ЗМІ оприлюднили фото Зеленського в Омані, Офіс Президента повідомив, що президент прибув в Оман, де у нього найближчим часом заплановані зустрічі на найвищому рівні.

Пізніше в Офісі президента повідомили, що Зеленський обговорив з міністром, відповідальним за іноземні справи Оману, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою зміцнення відносин між країнами, зокрема нарощування торгово-економічного співробітництва.

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