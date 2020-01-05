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05 січня 2020, неділя, 13:16 364
Політика 2020-01-05T15:45:30+02:00
Українські Новини
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ

Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Різдво, Оман, Володимир Зеленський
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський в Омані. Фото: "Країна"

У неділю вранці, 5 січня, Президента Володимира Зеленського з сім'єю помітили в Омані. Про це повідомляє "Страна".

Повідомляється, що Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни - місті Маскаті. Живе він у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі - до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

За даними видання, глава охорони президента Максим Донець відправився в цю країну заздалегідь, щоб підготувати поїздку.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський запросив Андрія Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський залишиться в "Синьогорі" ще на тиждень.

Крім того, в перший день 2020 року Зеленський катався на лижах. Фото з Президентом публікували лижники, яким пощастило зустрітися на одній трасі з гарантом і його командою.

Тим часом Зеленський у новорічному привітанні побажав українцям єдності і поваги один до одного заради успішного майбутнього України у 2020.

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