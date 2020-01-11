Іран визнав, що збив український літак

Іранські військові заявляють, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України", хоча напередодні заперечували таку ймовірність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Ірану Мухаммед Джавад Заріф.

"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування збройних сил: людські помилки під час кризи, спричинені авантюризмом США, призвели до катастрофи. Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народу, родинам усіх жертв та іншим постраждалим країнам", - написав міністр.

Видання повідомляє, що іранське агентство ISNA опублікувало заяву генштабу Збройних сил Ірану, в якій йдеться, що: "в результаті ненавмисного гуманітарного інциденту був збитий український пасажирський літак, в якому, на жаль, загинули багато дорогих співвітчизників і низка іноземних громадян".

Відзначається, що через кілька годин після ракетних ударів Ірану по американських позиціях в Іраку, кількість військових літаків США над країною збільшилася, і надходили повідомлення про можливість повітряних ударів по стратегічних центрах країни численним військовим підрозділам і цілях на деяких радіолокаційних станціях.

"У таких критичних умовах рейс "Міжнародних українських авіаліній" вилітає з аеропорту Імама Хомейні і, перебуваючи в режимі ротації, знаходиться в безпосередній близькості від чутливого військового центру КВІР і знаходиться на висоті ворожого літака і нагадує його за формою. За цих обставин літак був випадково збитий ракетою через людську помилку, яка, на жаль, призвела до мученицької смерті дорогих співвітчизників і загибелі іноземних громадян", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

10 січня пройшов брифінг, присвячений питанню про причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ, на якому міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко повідомив, що інформація про аварію літака МАУ від США засекречена.

Крім цього, Україна отримала від посольства США важливі дані про аварію 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані і передасть їх на обробку фахівцям.