Султан Оману помер у віці 79 років

Султан Кабус бен Саїд Аль Саїд помер у віці 79 років. Президент Володимир Зеленський співчуває сім'ї султана у зв'язку з його смертю.

Про це він написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.



"Засмучений, дізнавшись про смерть сучасного візіонера і видатного державного діяча, султана Омана Кабус бен Саїда Аль-Саїда. Епоха підйому і процвітання держави - його довготривала спадщина. Щирі співчуття родині султана і народу Омана", - написав Зеленський.



Світові ЗМІ неодноразово повідомляли, що султан Оману був хворий на рак. Він не був одружений і не мав спадкоємця або призначеного наступника.



Як повідомляє BBC, Султан Кабус у віці 29 років повалив свого батька Саїда бен Таймура при безкровному перевороті за підтримки Британії у 1970 році.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з виконавчим президентом Генерального резервного фонду Оману аль-Муршиди активізацію інвестиційного співробітництва.



Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський відпочиває в Омані.



Пізніше Офіс Президента повідомив, що він прибув в Оман для зустрічей із владою.