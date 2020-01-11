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11 січня 2020, субота, 14:40 13
Світ 2020-01-11T16:00:02+02:00
Українські Новини
Султан Оману помер у віці 79 років

Султан Оману помер у віці 79 років

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Оман, Кабус бен Саїд Аль Саїд
Кабус бен Саїд Аль Саїд. Фото: Вікіпедія
Кабус бен Саїд Аль Саїд. Фото: Вікіпедія

Султан Кабус бен Саїд Аль Саїд помер у віці 79 років. Президент Володимир Зеленський співчуває сім'ї султана у зв'язку з його смертю.

Про це він написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Засмучений, дізнавшись про смерть сучасного візіонера і видатного державного діяча, султана Омана Кабус бен Саїда Аль-Саїда. Епоха підйому і процвітання держави - його довготривала спадщина. Щирі співчуття родині султана і народу Омана", - написав Зеленський.

Світові ЗМІ неодноразово повідомляли, що султан Оману був хворий на рак. Він не був одружений і не мав спадкоємця або призначеного наступника.

Як повідомляє BBC, Султан Кабус у віці 29 років повалив свого батька Саїда бен Таймура при безкровному перевороті за підтримки Британії у 1970 році.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з виконавчим президентом Генерального резервного фонду Оману аль-Муршиди активізацію інвестиційного співробітництва.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський відпочиває в Омані.

Пізніше Офіс Президента повідомив, що він прибув в Оман для зустрічей із владою.

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