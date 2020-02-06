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  • На круїзному лайнері в Японії зафіксували ще 10 випадків захворювання смертельним коронавірусом
06 лютого 2020, четвер, 09:08 21
Світ 2020-02-06T11:30:03+02:00
Українські Новини
На круїзному лайнері в Японії зафіксували ще 10 випадків захворювання смертельним коронавірусом

На круїзному лайнері в Японії зафіксували ще 10 випадків захворювання смертельним коронавірусом

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Китайський коронавірус, Лайнер, Японія
Лайнер на карантині. Скріншот CNN
Лайнер на карантині. Скріншот CNN

На круїзному лайнері в Японії, де виявили 26 українців, зафіксували ще 10 випадків зараження китайським коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Японії.

Наголошується, що на круїзному лайнері Diamond Princess, 3500 пасажирами, загальна кількість інфікованих становить 20 осіб. Інформація про українців відсутня.

Японська влада переводить заражених людей в діагностичні лікарні країни. У Моз Японії відзначили, що проводять нові тести на коронавірус, їх результати оголосять пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через коронавірус на карантин відправили ще один круїзний лайнер з майже двома тисячами осіб.

Також у Римі шість тисяч пасажирів лайнера не випускали на берег з-за того, що на борту судна виявили симптоми коронавірусу.

Крім того, в Гонконгу зафіксували першу смерть від коронавіруса 39-річного місцевого мешканця, який 21 січня поїхав у Ухань — епіцентр захворювання вірусом в Китаї, а надалі повернувся в Гонконг, а у Франції був підтверджений п'ятий випадок захворювання коронавірусом 2019-nCoV, яким по всьому світу захворіли вже більше 6 тисяч осіб.

На момент 5 лютого, від китайського коронавірусу за добу в провінції Хубей померли ще 70 чоловік.

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