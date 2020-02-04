В Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса

В Японии, где ранее обнаружили коронавирус у человека, не посещавшего Китай, задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения симптомов коронавируса. Об этом передает агентство Kyodo.

Отмечается, что на лайнере Diamond Princess вечером 3 февраля, в японском порту Иокогама объявили "стоянку", которая займет минимум сутки. Причиной стало стало сообщение из Гонконга, где у 80-летнего мужчины диагностировали коронавирус. Он путешествовал на Diamond Princess с 20-го по 25 января.

На данный момент на борту работает команда медиков. Отмечается, что 7 человек пожаловались на плохое самочувствие.

Как сообщали Українські Новини, в Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса 39-летнего местного жителя, который 21 января поехал в Ухань — эпицентр заболевания вирусом в Китае, а в дальнйшем вернулся в Гонконг.

Также, ранее в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за обнаружения на борту симптомы коронавируса.

А 29 января, во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, которым по всему миру заболели уже более 6 тысяч человек.