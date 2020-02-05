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  • Из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек
05 февраля 2020, среда, 13:16 108
Азия 2020-02-05T13:35:35+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек

Из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек

Кира Молчанова
Порт, Гонконг, Лайнер, круизный лайнер, Задержание судна, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Вслед за кораблем, задержанным на карантин у берегов Японии, в Гонконге из-за угрозы заражения решили провести медицинскую проверку пассажиров круизного лайнера World Dream. Об этом сообщает CNN.

На борту судна, которое стоит в порту Гонконга, находятся более 1,8 тысяч человек. Практически все они — жители Гонконга. Пассажирам и членам экипажа запретили сходить на сушу.

Причиной карантина стали высокая температура, кашель и боль в горле у десятков членов экипажа.

Отмечается, что накануне World Dream хотел зайти в порт города города Гаосюн на юго-западе Тайваня, но ему запретили это делать.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 24500 человек. В тяжелом состоянии находятся 3212 человек. Умерли — 493 человека.

Как сообщали Українські Новини, из-за распространения нового коронавируса, 4 февраля МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья — Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем.

Тем временем, Россия вывозит из Уханя своих граждан военно-транспортными судами. На борту судна были 80 человек с личными вещами.

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