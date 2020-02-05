подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 февраля 2020, среда, 20:06 19
Общество 2020-02-05T20:06:19+02:00
Українські Новини
На круизном лайнере с выявленным коронавирусом находятся 26 украинцев, - Минздрав

На круизном лайнере с выявленным коронавирусом находятся 26 украинцев, - Минздрав

Анна Рудык
Коронавирус, Министерство здравоохранения Украины, Минздрав, Эпидемия коронавируса

26 украинцев находятся на круизном лайнере, где выявлен коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам в Японии сообщил Центру общественного здоровья, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере, который осуществляет рейс без захода в порты Украины.

Власти Гонконга сообщили о случае заболевания 2 февраля, вызванном вирусом 2019-nCoV, у пассажира, находившегося на борту лайнера с 20 января.

Пассажиру 25 января диагностирован nCoV после высадки в Гонконге.

На основе этой информации с 4 февраля министерство поставило судно на карантин и проводит исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем и имеют лихорадку или респираторные симптомы.

"Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5 февраля о 26 гражданах Украины, находящихся на борту указанного круизного лайнера", - говорится в сообщении.

Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, проводится их исследование.

На данный момент получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

Центр общественного здоровья выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев.

Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне.

Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Центр общественного здоровья направил информационное письмо Государственной пограничной службе Украины с информацией об этой ситуации для координации и слаженности действий с целью проведения соответствующих мер реагирования.

Как сообщали Українськi Новини, СМИ сообщали, что двадцать украинцев находятся на круизном лайнере, задержанном из-за коронавируса.

А в Японии, где ранее обнаружили коронавирус у человека, не посещавшего Китай, задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения симптомов коронавируса.

Больше новостей о: Коронавирус Министерство здравоохранения Украины Минздрав Эпидемия коронавируса

В Британии со следующей недели начнут испытывать в...
В "Борисполе" всем пассажирам из Китая будут мерит...
Первые тесты для выявления коронавируса прибыли в ...
В мире зафиксировали 24, 5 тыс. заражений и 493 см...
Зарплаты Кабмина привязали к средней зарплате по стране
СБУ проводит обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1"
Новости
На круизном лайнере с выявленным коронавирусом находятся 26 украинцев, - Минздрав 20:06
Гривна на межбанке снова взлетела 20:06
Обыски на телеканале "1+1" связаны с делом о прослушке, — СБУ 19:45
СБУ проводит обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1" 19:37
Deutsche Bahn и Укрзализныця Фото: latifundist.com
Гончарук рассказал, как Deutsche Bahn будет управлять "Укрзализныцей" 19:20
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
Партия Вакарчука "Голос" с поддержкой 4,4% опрошенных не проходит в Раду, – "Соцмониторинг" 06:19
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия 18:15
больше новостей
В январе международные резервы достигли самого высокого уровня с 2012 года
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok