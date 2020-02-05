На круизном лайнере с выявленным коронавирусом находятся 26 украинцев, - Минздрав

26 украинцев находятся на круизном лайнере, где выявлен коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам в Японии сообщил Центру общественного здоровья, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере, который осуществляет рейс без захода в порты Украины. Власти Гонконга сообщили о случае заболевания 2 февраля, вызванном вирусом 2019-nCoV, у пассажира, находившегося на борту лайнера с 20 января. Пассажиру 25 января диагностирован nCoV после высадки в Гонконге. На основе этой информации с 4 февраля министерство поставило судно на карантин и проводит исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем и имеют лихорадку или респираторные симптомы. "Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5 февраля о 26 гражданах Украины, находящихся на борту указанного круизного лайнера", - говорится в сообщении. Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, проводится их исследование. На данный момент получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. Центр общественного здоровья выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев. Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней. Центр общественного здоровья направил информационное письмо Государственной пограничной службе Украины с информацией об этой ситуации для координации и слаженности действий с целью проведения соответствующих мер реагирования. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=R130wy7roG4#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українськi Новини, СМИ сообщали, что двадцать украинцев находятся на круизном лайнере, задержанном из-за коронавируса. А в Японии, где ранее обнаружили коронавирус у человека, не посещавшего Китай, задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения симптомов коронавируса.