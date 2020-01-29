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29 января 2020, среда, 23:14 154
Европа 2020-01-29T23:14:07+02:00
Українські Новини
Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом

Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом

Анна Рудык
коронавирус в Европе, Коронавирус, Вспышка эпидемии коронавируса, Эпидемия коронавируса
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Сегодня, 29 января, во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, которым по всему миру заболели уже более 6 000 человек. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Так, сообщается, что пятой заболевшей коронавирусом оказалась дочь 80-летнего китайца, который также был госпитализирован во вторник в серьезном состоянии.

Отмечается, что на данный момент пациентка находится в реанимации.

Как сообщали Українські Новини, КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, а Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.

Тем временем готовность Украины бороться с эпидемиями оценили "ниже среднего"

Также Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе.

А у вернувшегося из Китая львовянина не подтвердили коронавирус. По состоянию на 29 января повторные анализы не подтвердили наличие у студента коронавиуса, а также вирусов гриппа. Также у госпитализированного исчезли симптомы. Врачи намерены выписать его 30 января.

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