Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом

Сегодня, 29 января, во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, которым по всему миру заболели уже более 6 000 человек. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Так, сообщается, что пятой заболевшей коронавирусом оказалась дочь 80-летнего китайца, который также был госпитализирован во вторник в серьезном состоянии.

Отмечается, что на данный момент пациентка находится в реанимации.

Как сообщали Українські Новини, КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, а Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.

Тем временем готовность Украины бороться с эпидемиями оценили "ниже среднего".

Также Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе.

А у вернувшегося из Китая львовянина не подтвердили коронавирус. По состоянию на 29 января повторные анализы не подтвердили наличие у студента коронавиуса, а также вирусов гриппа. Также у госпитализированного исчезли симптомы. Врачи намерены выписать его 30 января.