От китайского коронавируса за сутки в провинции Хубэй умерли еще 70 человек

В то время, как в Украину пришли первые тесты для выявления китайского коронавируса, в Китае, от этой болезни, в провинции Хубэй умерли еще 70 человек. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что общее количество умерших в провинции теперь составляет 549. Также 5 февраля зафиксированы 2987 новых случаев заражения, их общее количество в провинции возросло до 19 665.

В среду количество умерших несколько возросло по сравнению со вторником — 70 против 65, но количество новых зарегистрированных случаев уменьшилось — 2987 против 3156.

Как сообщали Українські Новини, в Британии со следующей недели начнут испытывать вакцину против коронавируса на животных.

Кроме того, 4 февраля МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья - Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем из-за распространения эпидемии коронавируса.

Также государственный банк Китая выпустит облигации на $2 млрд для борьбы с коронавирусом.

А в Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус.