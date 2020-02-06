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  • От китайского коронавируса за сутки в провинции Хубэй умерли еще 70 человек
06 февраля 2020, четверг, 08:34 13
Мир 2020-02-06T08:34:54+02:00
Українські Новини
От китайского коронавируса за сутки в провинции Хубэй умерли еще 70 человек

От китайского коронавируса за сутки в провинции Хубэй умерли еще 70 человек

Елизавета Кесельман
Ктитай, Смерть, Болезнь, эпидемия, Коронавирус в Китае, Симптомы коронавируса
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

В то время, как в Украину пришли первые тесты для выявления китайского коронавируса, в Китае, от этой болезни, в провинции Хубэй умерли еще 70 человек. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что общее количество умерших в провинции теперь составляет 549. Также 5 февраля зафиксированы 2987 новых случаев заражения, их общее количество в провинции возросло до 19 665.

В среду количество умерших несколько возросло по сравнению со вторником — 70 против 65, но количество новых зарегистрированных случаев уменьшилось — 2987 против 3156.

Как сообщали Українські Новини, в Британии со следующей недели начнут испытывать вакцину против коронавируса на животных.

Кроме того, 4 февраля МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья - Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем из-за распространения эпидемии коронавируса.

Также государственный банк Китая выпустит облигации на $2 млрд для борьбы с коронавирусом.

А в Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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