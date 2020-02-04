В Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Гонконге сообщили о первой смерти от коронавируса 2019-nCoV, который накануне выявили в еще одной стране — Бельгии. Об этом сообщает New York Times.

Жертвой стал 39-летний местный житель, который 21 января поехал в Ухань — эпицентр заболевания вирусом в Китае. Вернувшись в Гонконг, он почувствовал себя плохо и его госпитализировали.

В больницу также попала мать пациента. Как и у сына, у нее обнаружили коронавирус. Жена умершего, его двое детей и помощник находятся на карантине.

Источник отмечает, что это второй летальный исход от 2019-nCoV за пределами Китая.

Всего в Китае подтвердили 20 438 случаев коронавируса. От болезни умерли уже 425 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Гонконгском университете считают, что больных коронавирусом может быть в десятки раз больше.

Одновременно медики выяснили, что коронавирусом можно заразиться повторно.

Тем временем, коронавирус не подвтердился у двух украинцев, вернувшихся из Китая.

После этого в Минздрае рассказали, что тест-системы для выявления китайского коронависруса появятся в Укриане.