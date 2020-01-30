В Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускают на берег: на борту судна обнаружили симптомы коронавируса

Пассажирский круизный лайнер Costa Crociere в Италии (порт Чивитавеккья) заблокировали после того, как у супружеской пары из Макао обнаружили сиптомы коронавируса 2019-nCoV. Об этом передает итальянское агентство ANSA.

Отмечается, что на борту круизного лайнера находятся 6 тысяч человек, и никто не имеет права покинуть судно. Более того, кроме медиков нкито не может попасть на борт.

На данный момент супруги изолированы, и находятся в отдельной каюте корабля под строгим наблюдением медиков. Утром у них взяли анализы. На недомогание (высокую температуру, осложненное дыхание) жалуется только женщина, у ее супруга никаких симптомов респираторной инфекции нет.

Известно, что супруги прилетели в Милан из Гонконга 25 января. Из Милана они отправились в Савону, где сели на лайнер. Во время круиза лайнер компании Costa Smeralda успел зайти в порты Марселя, Барселоны и Пальма-де-Майорка.

Мэр Чивитавеккьи Эрнесто Тедеско и капитан береговой охраны Лацио Леоне утверждают, что ситуация на борту полностью контролируется, приняты все необходимые меры по противодействию распространения коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, 29 января, во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, которым по всему миру заболели уже более 6 тысяч человек.

Кроме того, коронавирус распространился на все регионы Китая.