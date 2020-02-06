Рейтинг Вакарчука обвалився в 2 рази

Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" (Socis) повідомив, що за результатами соціологічного опитування за політичну партію "Голос", яку очолює народний депутат В'ячеслав Вакарчук, проголосували б 2,2% респондентів, які визначилися з вибором. З таким рейтингом популярності "Голос" гарантовано не зможе подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр та пройти до Верховної Ради України на парламентських виборах.

Про це свідчать результати соцопитування, що опубліковані інформаційним агентством "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами опитування, що було проведене 20-27 січня 2020 року, за представлену в нинішньому парламенті партію "Голос" проголосували б всього 2,2% опитаних.

Обвал рейтингу Вакарчука та "Голосу" стався в останні місяці. Враховуючи, що на останніх парламентських виборах в 2019 році "Голос" набрав 5,82%, такі показники популярності означають не просто зниження, а справжній обвал рейтингу в 2 рази.

Крім того, за партію "Слуга народу" проголосували б 47,9% з тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,4%, за партію "Європейська солідарність" - 12% та за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 8%.

Решта партій не подолали б чинний 5-відсотковий електоральний бар'єр, проте не представлена нині в Раді партія "Сила і честь" мала б високі шанси пройти до парламенту - віддати за неї голоси готові 4,8% тих, хто визначилися з вибором.

У той же час за Радикальну партію Олега Ляшка проголосували б 2,7%, за "Громадянську позицію" - 1,9%, за "Партію Шарія", Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та "Українську стратегію Гройсмана" - по 1,5% , за "Опозиційний блок" - 1%, а за партію "Національний корпус" - 0,3%.

За інші партії виявили намір проголосувати 0,4% опитаних, хто визначився з вибором.

Із загальної кількості опитаних 17,6% заявили, що не брали б участі у виборах, а 8,1% респондентів не могли визначитися, кому віддати свій голос.

В рамках дослідження методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання було опитано 2 000 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму та Донбасу за вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років за такими показниками як стать, вік, тип населеного пункту та область проживання. Статистична похибка дослідження не перевищує 2,1% з імовірністю 0,95.

Респондентів, хто визначився з вибором і має намір голосувати, було 1 487.

Нагадаємо, що зарезультатами опитування Центра "Соціальний моніторинг" партію "Голос" підтримують лише 4,4% респондентів. Опитування Київського міжнародного інститута соціології (КМІС) також показало, що партія Вакарчука не проходит до Ради.

Як повідомляли Українські Новини, 4 січня стало відомо, що Вакарчук не задекларував гонорар від виступу в Мінську, хотя група "Океан Ельзи" назвала виступ "комерційною діяльністю". А в 2014 році Вакарчук з метою ухилення від сплати податків "оцінював" свої гонорари нібито в 2,5 тис. доларів за 1 концертний виступ.

14 листопада 2019 року Вакарчук і фракція "Голос" підтримали продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель, який Вакарчук раніше називав "бездумним" й "ганебним".

20 вересня 2019 року група "Океан Ельзи" та її фронтмен-народний депутат Вакарчук виступили в Мінську. Початок музичного концерту затримали на 35 хвилин, хоча Вакарчук втік з вечірнього засідання Верховної Ради в Києві, щоб встигнути до його початку.