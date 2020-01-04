подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя "ОЭ" назвал это "коммерческой деятельностью"
04 января 2020, суббота, 16:10 155
Политика 2020-01-04T16:30:12+02:00
Українські Новини
Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя "ОЭ" назвал это "коммерческой

Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя "ОЭ" назвал это "коммерческой деятельностью"

Валерия Драгомирова
Голос, Океан Эльзы, Гонорар, Недекларирование, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Несмотря на то, что группа "Океан Эльзы" назвала выступление на корпоративе в Минске с депутатом Верховной Рады от фракции "Голос" Святославом Вакарчуком коммерческой деятельностью, ведомости о его гонораре все еще отсутствуют в базе Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), сообщают Українські Новини.


Так, по состоянию на утро 4 января, Святослав Вакарчук не внес изменения в свою декларацию в разделе "доходы".

"У субъекта декларирования или членов его семьи отсутствуют объекты для декларирования в этом разделе", - указано в декларации депутата.

Отметим, что НАПК отводит 10 дней на внесение гонорара, а концерт группы на новогоднем корпоративе в Минске состоялся 21 декабря.

Как сообщали Українські Новини, пресс-служба "Голоса" не комментирует возможный гонорар депутата Рады Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря.

Также Вакарчук сбегал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. Тогда организаторы минского концерта Вакарчука также засекретили его гонорар.

Больше новостей о: Голос Океан Эльзы Гонорар Недекларирование Святослав Вакарчук

Новости
К прощанию с Сулеймани в Багдаде присоединились тысячи людей 16:23
Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя "ОЭ" назвал это "коммерческой деятельностью" 16:10
В США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой 15:42
Зеленский решил задержаться на отдыхе в "Синегоре" почти на неделю, - СМИ 15:13
Шацкие озера обмелели: против чиновников открыли уголовное дело 14:42
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову 16:08 Документ
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok