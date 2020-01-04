Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя "ОЭ" назвал это "коммерческой деятельностью"

Несмотря на то, что группа "Океан Эльзы" назвала выступление на корпоративе в Минске с депутатом Верховной Рады от фракции "Голос" Святославом Вакарчуком коммерческой деятельностью, ведомости о его гонораре все еще отсутствуют в базе Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), сообщают Українські Новини.



Так, по состоянию на утро 4 января, Святослав Вакарчук не внес изменения в свою декларацию в разделе "доходы".



"У субъекта декларирования или членов его семьи отсутствуют объекты для декларирования в этом разделе", - указано в декларации депутата.



Отметим, что НАПК отводит 10 дней на внесение гонорара, а концерт группы на новогоднем корпоративе в Минске состоялся 21 декабря.



Как сообщали Українські Новини, пресс-служба "Голоса" не комментирует возможный гонорар депутата Рады Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря.



Также Вакарчук сбегал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. Тогда организаторы минского концерта Вакарчука также засекретили его гонорар.