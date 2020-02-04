Партия Вакарчука "Голос" с поддержкой 4,4% опрошенных не проходит в Раду, – "Соцмониторинг"

Центр "Социальный мониторинг" заявил, что по результатам социологического опроса политическую партию "Голос", возглавляемую народным депутатом Вячеславом Вакарчуком, поддерживают лишь 4,4% опрошенных. А это означает, что "Голос" не сможет преодолеть 5-процентный избирательный барьер и пройти в Верховную Раду Украины на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, поведенного 24-28 января 2020 года.

Респондентов попросили ответить на вопрос, за какую партию они проголосовали, если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье.

А именно, 39,1% респондентов готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 14,5% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 10,8% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 10,6% - за "Европейскую солидарность" на выборах Рады.

Кроме того, 4,6% опрошенных отдали бы свой голос партии "Всеукраинское объединение "Свобода", 3,9% - партии "Сила и честь".

Меньше 3% набрали бы "Партия Шария", "Оппозиционный блок", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Объединение "Самопомощь" и "Рух Михаила Саакашвили".

Опрос проводился 24-28 января. Было опрошено 2 003 респондента путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 45,4% опрошенных Центром Разумкова проголосовали бы за "Слугу народа", 13,8% - за "Оппозиционную платформу", 12,3% - за "Евросолидарность" на выборах Рады.

1 января вступил в силу Избирательный кодекс, который 27 января 2019 года подписал Президент Украины Владимир Зеленский, принятый Верховной Радой с учетом предложений Президента. Согласно новому Избирательному кодексу проходной избирательный барьер составляет 5%.