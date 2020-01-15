В 2014 году Вакарчук при уплате налогов "оценивал" свои гонорары в $2,5 тыс. за концерт, – Портнов

Юрист Андрей Портнов заявил, что украинский певец, а по совместительству депутат Верховной Рады Украины и председатель парламентской фракции "Голос" Святослав Вакарчук в 2014 году с целью уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет "оценивал" свои гонорары якобы в 2,5 тыс. долларов за 1 концертное выступление.

Об этом Портнов сообщил на своем официальном веб-сайте.

"Претендовавший на морального авторитета нации, герой Майдана и революции, лидер парламентской фракции ("Голос") Вакарчук, призывая нас постоянно "боронити Вітчизу" и поддерживать армию, через неуплату налогов косвенно крал у украинской армии деньги, которые должен был заплатить от концертов и корпоративов, а также от продажи дисков и (музыкальных) альбомов. Фигурант настолько нагло вел себя с государством, что в конце 90-х вообще не платил налоги, а в 2000 году за год заплатил всего 90 гривен, в 2001 году - 319 гривен, в 2002 году - 81 гривну, в 2003 году - 383 гривны. А в 2010 году фигурант провел более 90 концертов и десятки корпоративов в городах России, Германии и США, заплатив за весь год в украинский бюджет всего 65 тыс. гривен", - написал юрист.

По информации Портнова, именно в период острой фазы боевых действий на востоке Украины (в период Иловайской трагедии), 26 августа Вакарчук развлекал российских граждан на концертах в Юрмале (Латвия). Всего председатель фракции "Голос" в течение 2014 года дал около 60 концертов на крупных корпоративах.

"Например, Вакарчук посетил в 2014 году Тель-Авив, Лондон, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Берлин, Прагу, Нюрнберг, Штутгарт, Франкфурт, Варшаву, Вильнюс, Ригу, Кишинев, Львов, Днепропетровск, Харьков, Киев, Одессу, Алматы, Одессу, снова Лондон, Монреаль, Киев, опять Лондон, Минск, Барселону, Рим, Париж, Киев, Майами, в Киеве несколько корпоративов", - перечислил концерты Вакарчука Портнов.

Все данные о публичных концертах и частных выступлениях Вакарчука, как утверждает юрист, почерпнуты из открытых источников в Интернете - поисковой системы Google, веб-сайта музыкальной группы "Океан Эльзы", интернет-энциклопедии "Википедия" и социальных сетей.

"А в 2015 году, когда украинских граждан хоронили по всей стране, он (Вакарчук) пел для российских "водочных" олигархов в Монако на вечеринке", - напомнил Портнов.

В соответствии с декларацией о доходах Вакарчука, в 2014 году он заплатил 131 тыс. гривен налогов (8 500 долларов по тогдашнему курсу обмена валюты).

Исходя из данных о доходах Вакарчука, Портнов сделал простейший ориентировочный расчет задекларированной стоимости 1 концертного выступления артиста: "Вы знаете, я разделил сколько нужно было бы платить за концерт, ну очень смешно - меньше 1 000 долларов стоит концерт Вакарчука с позиции самого Вакарчука".

По мнению юриста, данные расчеты означают, что Вакарчук не платил налоги в государственный бюджет, получая гонорары наличными деньгами и не декларируя свой доход. "Получается он брал наличными, "забыл" их оприходовать. "Забыл" заплатить для социальных нужд: для медицины, для образования. Но так, как он морализаторствует на тему армии, то он "забыл" заплатить украинской армии", - подчеркнул Портнов.

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По мнению юриста, совершая подобные деяния, Вакарчук не имеет морального права рассуждать об украинской армии, о войне, к чему-то призывать. И тем более не может быть моральным лидером нации.

"Я призываю Вакарчука сложить свой депутатский мандат. Он не может быть депутатом. А его политическая сила не может иметь такого лидера. Если она (партия "Голос") не выскажется по этому поводу, наша команда будет исходить из того, что она (партия "Голос") одобряет такие действия своего лидера. Платить налоги во всем мире - это самая важная обязанность граждан. Но здесь речь идет не об обычных гражданах, а о тех, кто учит нас всех с экранов телевизоров. Господин Вакарчук, Вы не должны и не можете быть депутатом", - подытожил Портнов.

Ранее СМИ сообщали о размерах гонораров украинских артистов за выступления на новогодних корпоративах.