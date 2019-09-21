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21 сентября 2019, суббота, 11:10 714
Верховная Рада и партии 2019-09-21T11:10:48+03:00
Українські Новини
Вакарчук опоздал на свой концерт в Минске, хотя сбежал с вечернего заседания Рады

Вакарчук опоздал на свой концерт в Минске, хотя сбежал с вечернего заседания Рады

Концерт Вакарчука в Минске. Фото: КП
Концерт Вакарчука в Минске. Фото: КП

Вечером 20 сентября легендарная украинская группа "Океан Ельзы" выступила в "Минск-Арене". Начало концерта задержали на 35 минут, хотя ее фронтмен-народній депутат Святослав Вакарчук сбежал с вечернего заседания Верховной рады в Киеве. 

Как пишет "Комсомольская правда", на стадионе собралось 15 тысяч зрителей, в том чисе много россиян-поклонников группы, которые не могут посетить ее концерты в России. Многие девушки пришли в вышиванках, волосы украсили веночками, а в руках держали сине-желтые хризантемы. Несколько парней укрылись украинских флагом. 

Концерт Вакарчука в Минске. Фото: КПКонцерт Вакарчука в Минске. Фото: КП

После хита "Майже весна" Вакарчук исполнил пару свежих композиций. И рассказал, что скоро выйдет десятый альбом группы. Также он посвятил песню "Коли тобi важко" вернувшимся в Украину политзаключенным.

Также группа исполнила "Ти казала", "Коко Шанель", "Стрiляй". А дальше Святослав посвятил трогательную песню "Мить" украинцам, которые воюют на Донбассе. В глазах артиста заблестели слезы - в зале плакали девушки.

Также была исполнена песня "Без бою". После завершения концерта музыканты еще два раза выходили на бис. 

Как сообщали Українські Новини,  депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске (Беларусь), который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00.

Утром 20 сентября Вакарчук пришел на заседание парламента , однако позже сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. В этот день Рада рассматривала законы по обороне и армии. Сам Вакарчук не считает нарушением свое выступление с "Океаном Эльзы". 

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