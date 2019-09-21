Вакарчук опоздал на свой концерт в Минске, хотя сбежал с вечернего заседания Рады

Вечером 20 сентября легендарная украинская группа "Океан Ельзы" выступила в "Минск-Арене". Начало концерта задержали на 35 минут, хотя ее фронтмен-народній депутат Святослав Вакарчук сбежал с вечернего заседания Верховной рады в Киеве. \r\nКак пишет kp.by, на стадионе собралось 15 тысяч зрителей, в том чисе много россиян-поклонников группы, которые не могут посетить ее концерты в России. Многие девушки пришли в вышиванках, волосы украсили веночками, а в руках держали сине-желтые хризантемы. Несколько парней укрылись украинских флагом. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКонцерт Вакарчука в Минске. Фото: КП\r\nПосле хита "Майже весна" Вакарчук исполнил пару свежих композиций. И рассказал, что скоро выйдет десятый альбом группы. Также он посвятил песню "Коли тобi важко" вернувшимся в Украину политзаключенным.\r\nТакже группа исполнила "Ти казала", "Коко Шанель", "Стрiляй". А дальше Святослав посвятил трогательную песню "Мить" украинцам, которые воюют на Донбассе. В глазах артиста заблестели слезы - в зале плакали девушки.\r\nТакже была исполнена песня "Без бою". После завершения концерта музыканты еще два раза выходили на бис. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске (Беларусь), который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00.\r\nУтром 20 сентября Вакарчук пришел на заседание парламента , однако позже сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. В этот день Рада рассматривала законы по обороне и армии. Сам Вакарчук не считает нарушением свое выступление с "Океаном Эльзы".