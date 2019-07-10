Партия Вакарчука не проходит в Раду, - опрос КМИС

4,4% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), среди тех, кто будет голосовать на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля и определился с выбором, готовы поддержать партию Святослава Вакарчука "Голос". Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, сообщается, что результат партии "Голос" находится в пределах погрешности выборки. Также в этих пределах находится и партия "Сила и честь" с результатом 4,1%

Также сообщается, что 48,5% респондентов готовы поддержать партию "Слуга народа", 14,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 9,2% - за "Европейскую солидарность" и 6,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля методом личного интервью среди 2 004 совершеннолетних респондентов со всех регионов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — к 25%, 2% — к 10% и 1,4% — к 5%.

Как сообщали Українськi Новини, партия Зеленского теряет голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко.

Тем временем, согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.