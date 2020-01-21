Україна працює над реформою подвійного громадянства, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який припинив громадянство більше 3 тис. українців і надав близько 500 іноземцям, заявляє, що Україна працює над реформою подвійного громадянства.

Про це він повідомив в інтерв'ю американському виданню Newsweek, передають Українські Новини.

"Ми щасливі, що люди їздять (за кордон) і набираються досвіду, але ми також хочемо, щоби наша діаспора в США могла повернутися, тому ми працюємо над реформою подвійного громадянства", - сказав він.

На думку Президента, допомогти українцям залишатися в країні або повертатися до неї зможуть нові робочі місця, для створення яких державі необхідні іноземні інвестиції.

"Одна з речей, якими ми пишаємося найбільше - це українці їх інтелектуальний рівень, але багато з них знаходяться в інших країнах, включаючи Канаду, Польщу і Німеччину. Якщо вони їдуть через безробіття, нам потрібні інвестори для створення робочих місць, щоб українці залишалися... У інвесторів будь-де у світі завжди є два ключових питання: як мої гроші захищаються, і хто буде виконувати роботу? У нас є відповідь на друге питання: в Україні є багато кваліфікованих людей. Але нам необхідно дати рішучу відповідь на перше питання", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що для поліпшення інвестиційного клімату парламент за перші 2,5 місяця прийняв близько 80 законів.

Зокрема він зазначив, що в України є великий план приватизації і вона збирається зруйнувати монополії в газовому секторі та спиртовій галузі.

Президент також запевнив, що хоч і прийшов у владу з високим рейтингом, але не проти, щоб він упав, якщо це буде ефект від складних, але правильних рішень.

Як повідомляли "Українські Новини", росіяни частіше всіх просили Зеленського про українське громадянство.

у травні Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.

У серпні Зеленський спростив частині росіян отримання громадянства України.