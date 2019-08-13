Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян

Президент Володимир Зеленський спростив отримання українського громадянства для громадян Росії, які зазнали переслідувань за політичними переконання в той час, як у Кремлі пообіцяли не визнавати наданого росіянам українського громадянства

Про це сказано в указі Президента №594 від 13 серпня, передають Українські Новини.

Так, згідно з документом, розширюється перелік документів, які можна подати для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття в українське громадянство і відновлення громадянства.

Тепер можна подати декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації та зазнала переслідування за політичні переконання в країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування за політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва або консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку).

Також уточнюється, що переслідувані за політичними мотивами росіяни, які раніше були громадянами України, при подачі заяв не повинні подавати документи про те, що на території іноземної держави вони не скоювали тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства і не здійснювали геноциду.

(доповнено повідомлення прес-служби Президента і коментарем Державної міграційної служби)

Прес-служба Президента повідомила, що цим указом політично переслідувані росіяни, іноземці, які служать у Збройних силах України і мають видатні заслуги перед Україною, а також іноземці-учасники бойових дій на Донбасі звільнені від необхідності подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство.

Як уточнили агентству в прес-службі Державної міграційної служби, раніше декларацію про вихід з іноземного громадянства могли подати тільки біженці.

Так, при подачі зобов'язання про вихід із громадянства людина повинна була протягом двох років надати документи, видані уповноваженими органами іноземної держави, про те, що вона дійсно вийшла з громадянства, і тільки після цього могла отримати український паспорт.

У свою чергу, декларація про вихід не зобов'язує надавати підтверджувальні документи і подається в тих випадках, коли в особи немає фізичної можливості перебувати в іншій державі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський поміняв склад комісії з громадянства, помилування і нагород.

Раніше Зеленський надав громадянство 5 росіянам і 2 білорусам, а також 14 іншим іноземцям за захист територіальної цілісності України.

Тим часом МЗС вимагає від РФ скасувати "паспортизацію" жителів Донбасу, а російські силовики шукають в ОРДЛО незадоволених видачею паспортів РФ.