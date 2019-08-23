Зеленський дав громадянство 11 іноземцям, що воювали на Донбасі

Президент Володимир Зеленський надав українське громадянство 11 особам, які захищали територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в той час, як також спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян

Про це сказан в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зокрема, громадянство отримав Тімерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва.

Батько Тімерхана загинув під Дебальцевим (Донецька область) у лютому 2015 року.

Всі особи, які отримали громадянство, захищали Україну під час бойових дій на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України. Також іноземці-добровольці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою.

Крім того, Зеленський надав громадянство України 5 росіянам і 2 білорусам.

Тим часом Зеленський доручив терміново розробити законопроекти про громадянство для росіян-біженців.