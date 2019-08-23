Зеленський дав громадянство 11 іноземцям, що воювали на Донбасі

Президент Володимир Зеленський надав українське громадянство 11 особам, які захищали територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в той час, як також спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян.\r\nПро це сказан в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nЗокрема, громадянство отримав Тімерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва.\r\nБатько Тімерхана загинув під Дебальцевим (Донецька область) у лютому 2015 року.\r\nВсі особи, які отримали громадянство, захищали Україну під час бойових дій на Донбасі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України. Також іноземці-добровольці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою.\r\nКрім того, Зеленський надав громадянство України 5 росіянам і 2 білорусам.\r\nТим часом Зеленський доручив терміново розробити законопроекти про громадянство для росіян-біженців.