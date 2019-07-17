Путін розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу

Президент Росії Володимир Путін розширив спрощене надання громадянства на всіх жителів Донецької і Луганської областей.\r\nВідповідний указ 17 липня був оприлюднений на Офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії, передають Українські Новини.\r\nУказом Путін спростив отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.\r\nТаким чином російське громадянство тепер можуть у спрощеному порядку отримати також жителі підконтрольних Україні територій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 квітня Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій Донбасу.\r\nТим часом Канада заборонить в'їзд для жителів Донбасу з російськими паспортами.\r\nРозвідка Міноборони тоді заявила, що російські силовики шукають в "ДНР\/ЛНР" незадоволених видачею паспортів РФ. Водночас російське окупаційне командування активно проводило агітацію спрощеної процедури видачі російського громадянства.\r\nКрім того, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.