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17 липня 2019, середа, 18:45 17
Зовнішня політика 2019-07-17T19:45:35+03:00
Українські Новини
Путін розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу

Путін розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу

Російські паспорти
Російські паспорти

Президент Росії Володимир Путін розширив спрощене надання громадянства на всіх жителів Донецької і Луганської областей.

Відповідний указ 17 липня був оприлюднений на Офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії, передають Українські Новини.

Указом Путін спростив отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

Таким чином російське громадянство тепер можуть у спрощеному порядку отримати також жителі підконтрольних Україні територій.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій Донбасу.

Тим часом Канада заборонить в'їзд для жителів Донбасу з російськими паспортами.

Розвідка Міноборони тоді заявила, що російські силовики шукають в "ДНР/ЛНР" незадоволених видачею паспортів РФ. Водночас російське окупаційне командування активно проводило агітацію спрощеної процедури видачі російського громадянства.

Крім того, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

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