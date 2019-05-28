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28 травня 2019, вівторок, 16:34 660
Президент 2019-05-28T18:05:31+03:00
Українські Новини
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п`ятьом особам

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п`ятьом особам

Михайло Саакашвілі. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михайло Саакашвілі. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

Президент Володимир Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Михайла Саакашвілі після того, як Саакашвілі передав до АП прохання про повернення українського громадянства.

Про це йдеться в указі Президента №329 від 28 травня, передають Українські Новини.

"Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 №196" Про припинення громадянства України Бондаревої Т., Корнійчук А.А., Коротецького Л.А. та інших осіб" зміни, виключивши положення про втрату Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - сказано в ньому.

Цим же указом прийняті до громадянства України 5 осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

У свою чергу, Саакашвілі подякував Зеленському на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дякую Президенту Зеленському! Слава Україні!", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Саакашвілі завтра планує прилетіти до "Борисполя" з Варшави.

26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. Пізніше Саакашвілі давав Порошенку термін до другого туру на повернення йому українського громадянства, тоді як проти нього поновили справу в Україні.

Рік назад суд відклав на невизначений термін слухання про громадянство Саакашвілі.

Крім того, Путін радив Зеленському повернути Саакашвілі український паспорт, а в Держприкордонслужбі заявили, що підстав для законного в'їзду Саакашвілі в Україну немає.

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