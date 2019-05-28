Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п`ятьом особам

\r\nПрезидент Володимир Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Михайла Саакашвілі після того, як Саакашвілі передав до АП прохання про повернення українського громадянства.\r\nПро це йдеться в указі Президента №329 від 28 травня, передають Українські Новини.\r\n"Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 №196" Про припинення громадянства України Бондаревої Т., Корнійчук А.А., Коротецького Л.А. та інших осіб" зміни, виключивши положення про втрату Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - сказано в ньому.\r\nЦим же указом прийняті до громадянства України 5 осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.\r\nУ свою чергу, Саакашвілі подякував Зеленському на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Дякую Президенту Зеленському! Слава Україні!", - написав він.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Саакашвілі завтра планує прилетіти до "Борисполя" з Варшави.\r\n26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. Пізніше Саакашвілі давав Порошенку термін до другого туру на повернення йому українського громадянства, тоді як проти нього поновили справу в Україні.\r\nРік назад суд відклав на невизначений термін слухання про громадянство Саакашвілі.\r\nКрім того, Путін радив Зеленському повернути Саакашвілі український паспорт, а в Держприкордонслужбі заявили, що підстав для законного в'їзду Саакашвілі в Україну немає.\r\n