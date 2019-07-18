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18 липня 2019, четвер, 15:55 43
Зовнішня політика 2019-07-18T18:30:03+03:00
Українські Новини
Росія не визнає наданого росіянам українського громадянства, - Пєсков

Росія не визнає наданого росіянам українського громадянства, - Пєсков

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: rusplt
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: rusplt

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловився про плани України щодо надання українського громадянства росіянам, заявивши, що РФ не визнає другого громадянства, тому ті, хто скористаються цією можливістю, все одно залишаться громадянами Росії з відповідними правами і обов'язками, повідомляє "ТАСС".

"Росія не визнає другого громадянства. Тому в будь-якому випадку, навіть якщо громадяни Росії і отримають друге громадянство, вони все одно будуть залишатися громадянами Росії, користуватися усіма передбаченими законодавством правами і обов'язками", - заявив Пєсков.

Прес-секретар Путіна назвав надання свого громадянства в якості другого для етнічних українців - внутрішньою справою України і додав, що рішення голови держави про спрощене отримання громадянства РФ для жителів Донецької і Луганської областей України також є внутрішньою справою Росії.

"Це внутрішня справа України. Власне, як і внутрішня справа Росії приймати ті рішення, які були формалізовані з підписанням президентом відповідного указу. Ви знаєте, скільки прохань і звернень надходило зі згаданих регіонів (Донецької і Луганської областей, - ред.) України і самопроголошених республік від громадян, ця тема підіймалася під час останньої прямої лінії ("Пряма лінія з Володимиром Путіним", - ред.), вона давно зріла. Тому рішення президента Путіна цілком аргументоване і зрозуміле", - заявив представник Кремля.

Він не дав відповіді на питання, скільки людей в Росії може скористатися можливістю отримати громадянство України.

"Не можу сказати, не думаю, що є якісь розрахунки. Можна прогнозувати до посиніння, але ці цифри будуть мати абсолютно відносне значення", - заявив Пєсков.

Як повідомляли Українські Новини, іноземці-добровольці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою.

Також Зеленський надав громадянство 5 росіянам і 2 білорусам. Раніше Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України.

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