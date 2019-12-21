Суд арестовал 6 элитных авто экс-депутата Микитася

Печерский районный суд Киева арестовал 6 элитных автомобилей бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (группа "Воля народа").

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, обнаружено шесть элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", - сказано в нем.

Имя депутата не указывается, однако говорится что обыски прошли 11 декабря в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен.

По информации агентства, обыски прошли у Микитася.

В сообщении напоминается, что, по предварительной информации, в 2016 году депутат осуществил подлог договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

Микитась подозревается в присвоении 82 млн государственных средств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований и Генеральная прокуратура провели обыски у бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася.

Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Микитася до 14 ноября с залогом в размере 80 млн гривен.