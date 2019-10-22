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22 октября 2019, вторник, 23:11 529
Судебная власть 2019-10-22T23:15:36+03:00
Українські Новини
Микитася арестовали с 80-миллионным залогом

Микитася арестовали с 80-миллионным залогом

Арест, Залог, Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, до 14 ноября с залогом в размере 80 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции, передают Українськi Новини.

Микитась взят под стражу сразу в зале суда.

Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) акцентировал, что материалы "прослушки" свидетельствуют о попытках Микитася препятствовать расследованию, используя свои связи.

По словам прокурора, Микитась говорил с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых в этом деле.

Он отметил, что бывший депутат обсуждал это несколько раз и с разными людьми.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал имущество друга Кличко экс-нардепа Микитася

Также Микитась Микитась внес 5,5 млн гривен залога, на него надели электронный браслет.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася.

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