У экс-депутата Микитася провели обыски

Госбюро расследований и Генеральная прокуратура провели обыски у бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа").

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

"Обыски провели у Микитася", - сказал он.

По его словам, обыски не касаются его переписки, которую обнародовал пранкер "Джокер", а касаются возможной легализации 200 млн гривен, полученных преступленным путем.

В то же время, по данным пресс-службы ГБР, 11 декабря был проведен обыск по месту жительства одного из бывших депутатов Рады в пригороде Киева.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, в том числе, обнаруженного при обыске.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Микитася до 14 ноября с залогом в размере 80 млн гривен.

До этого Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Максима Микитася.

24 сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве. В июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий.

25 октября подозреваемый в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии Микитась вышел из СИЗО.