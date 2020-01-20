Микитась летів до Лондону з дозволу силовиків законно

Адвокат Олександр Лисак заявив, що колишній депутат Верховної Ради України Максим Микитась отримав дозвіл від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вилетіти до Великобританії.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН", посилаючись на відповідний лист САП від 15 січня 2020 року.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура не заперечує проти виїзду за межі території України, а саме у Великобританії, в період часу з 20.01.2020 за 24.01.2020 для проведення лікування у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", – вказано у документі.

У листі також зазначено, що Микитасю для виїзду повертається закордонний паспорт, який він зобов'язаний повернути правоохоронцям до 25.01.2020. Електронний браслет був знятий. Адвокат підкреслив, що поки що йому не відомо, чому Микитасю відмовили у вильоті.

"Це непорозуміння. У нього був дозвіл на 4 дні від НАБУ та САП, йому повернули закордонний паспорт, і він збирався до Великобританії з особистого питання. Він вже пройшов митний і прикордонний контроль, але його не пустили. Це волатильність і недбалість нашої чиновницької системи. Хто поверне моєму клієнту гроші за квиток? За зірваний графік справ у Лондоні?! Ми чекаємо вибачень!" – заявив Лисак в коментарі журналістам.