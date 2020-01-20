Микитась пытался покинуть Украину: экс-депутата сняли с рейса в Великобританию

Правоохранители не пустили бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, за границу, сняв его с рейса в Великобританию.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Лысак.

"У него было разрешение на 4 дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Велокобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт", - сказал адвокат.

По его словам, ему не известна причина отказа Микитасю в вылете.

Он еще раз подчеркнул, что поездка в Великобританию была согласована с правоохранительными органами.

В то же время, как сообщили Українським Новинам источники в НАБУ, по состоянию на 20 января Микитасю запрещен выезд за границу, поэтому снятие его с рейса законно.

Микитася сняли с рейса в Великобританию. Фото: nеwsone

Как сообщали Українські Новини, суд арестовал 6 элитных авто экс-депутата Микитася.

Также Госбюро расследований и Генеральная прокуратура провели обыски у бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Микитася до 14 ноября с залогом в размере 80 млн гривен.