Микитась пытался покинуть Украину: экс-депутата сняли с рейса в Великобританию

Правоохранители не пустили бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, за границу, сняв его с рейса в Великобританию. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Лысак. "У него было разрешение на 4 дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Велокобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт", - сказал адвокат. По его словам, ему не известна причина отказа Микитасю в вылете. Он еще раз подчеркнул, что поездка в Великобританию была согласована с правоохранительными органами. В то же время, как сообщили Українським Новинам источники в НАБУ, по состоянию на 20 января Микитасю запрещен выезд за границу, поэтому снятие его с рейса законно. Микитася сняли с рейса в Великобританию. Фото: nеwsone Как сообщали Українські Новини, суд арестовал 6 элитных авто экс-депутата Микитася. Также Госбюро расследований и Генеральная прокуратура провели обыски у бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася. Кроме того, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Микитася до 14 ноября с залогом в размере 80 млн гривен.