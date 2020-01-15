Австралія відмовилася від допомоги України в гасінні лісових пожеж

Влада Австралії відмовилася від підтримки України в гасінні масштабних лісових пожеж, які забрали життя більше мільярда тварин. Про це журналістам РБК-Україна розповіли в прес-службі Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що офіційні представники уряду Австралії заявили про наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж. Мова йде, зокрема, про ресурси для надання допомоги потерпілим, відновлення інфраструктури та реалізації загальнонаціональних програм по підвищенню протипожежної безпеки.

У МЗС також повідомили, що постійно взаємодіють з органами виконавчої влади України щодо можливості надати Австралії гуманітарну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, смертельні лісові пожежі в Австралії знищили 381 будинок і в підсумку почали самостійно формувати погоду, яка тільки сприяє подальшому поширенню вогню.

В Австралії температура побила рекорд, а влада ввела надзвичайний стан із-за пожеж, і очікують нову хвилю лісових пожеж.

Крім того, через посуху на континенті відстріляють 10 тисяч верблюдів.

Також влада Австралії підозрюють сорок неповнолітніх у виникненні лісових пожеж всього континенту.