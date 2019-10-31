Сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии

Сотни австралийских коал погибли из-за лесного пожара, сообщает "BBC Украина".

Огонь уничтожил 2000 гектаров кустарника, которые являются местом массового размножения коал в Новом Южном Уэльсе, что в 250 милях к северу от Сиднея.

Спасатели сообщили, что жертвами огня стали разнообразные виды, а гибель такого количества животных является "национальной трагедией". Ареал местных коал значительно сократился за последние десятилетия.

По словам экологов, популяция коал уменьшается, и в дикой природе их осталось 43 тысячи. Среди причин - потеря среды, болезни, нападения собак и изменение климата.

Спасательница Чейни Фланаган заявила, что большой пожар у Порт-Маккуори также уничтожил место, где жили и размножались сотни различных видов коал.

"Пожар был такой силы, что число жертв будет очень высоким", - сказала ABC Фланаган.

Спасатели пытались освободить животных из пожара, но не смогли найти выживших, так как там все еще бушевал огонь. По словам ученых, коалы обычно спасаются, поднимаясь на вершины деревьев и свернувшись там клубком.

"Если огонь пройдет быстро, слегка поджегши им мех, то все будет в порядке, а мех отрастет, - пояснила AFP медик Сью Эштон. - Но если пожар распространится выше на деревья, коалы погибнут".

За последние месяцы в Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате Австралии, произошло сотни пожаров.



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