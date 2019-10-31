подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 октября 2019, четверг, 09:26 649
Австралия 2019-10-31T09:27:57+02:00
Українські Новини
Сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии

Сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии

Пожар, Животные, Австралия, Сидней, коалы, вымирание животных
Коалы .Фото: pixabay
Коалы .Фото: pixabay

Сотни австралийских коал погибли из-за лесного пожара, сообщает "BBC Украина".

Огонь уничтожил 2000 гектаров кустарника, которые являются местом массового размножения коал в Новом Южном Уэльсе, что в 250 милях к северу от Сиднея.

Спасатели сообщили, что жертвами огня стали разнообразные виды, а гибель такого количества животных является "национальной трагедией". Ареал местных коал значительно сократился за последние десятилетия.

По словам экологов, популяция коал уменьшается, и в дикой природе их осталось 43 тысячи. Среди причин - потеря среды, болезни, нападения собак и изменение климата.

Спасательница Чейни Фланаган заявила, что большой пожар у Порт-Маккуори также уничтожил место, где жили и размножались сотни различных видов коал.

"Пожар был такой силы, что число жертв будет очень высоким", - сказала ABC Фланаган.

Спасатели пытались освободить животных из пожара, но не смогли найти выживших, так как там все еще бушевал огонь. По словам ученых, коалы обычно спасаются, поднимаясь на вершины деревьев и свернувшись там клубком.

"Если огонь пройдет быстро, слегка поджегши им мех, то все будет в порядке, а мех отрастет, - пояснила AFP медик Сью Эштон. - Но если пожар распространится выше на деревья, коалы погибнут".

За последние месяцы в Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате Австралии, произошло сотни пожаров.


Как сообщали Українські Новини, более 50 слонов умерли в Зимбабве от голода

Больше новостей о: Пожар Животные Австралия Сидней коалы вымирание животных

Архив
Новости
Взятка. Фото: НАБУ
Директора харьковского предприятия поймали на даче $100 тыс. взятки детективу НАБУ 09:32
Сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии 09:26
Зеленский создал комиссию для проведения конкурса на должность членов ВСП 09:04
Зарплаты в Украине выросли: какие профессии самые прибыльные 08:59
Зеленский обсудил с Меркель транзит российского газа через Украину 08:34
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Наташа Влащенко: Остап Дроздов - трусливый, пустой, скандалист, который годами разжигал вражду 10:59 Мнение
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
НАБУ подозревает главу Черновицкого облсовета Мунтяна в получении $180 тыс. взятки 10:56
Похолодает до -5 и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на середину недели 13:48 Карта
больше новостей
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск 16:15
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok