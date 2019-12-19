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  • В Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров
19 декабря 2019, четверг, 10:00 73
Австралия 2019-12-19T10:09:06+02:00
Українські Новини
В Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров

В Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров

Ярина Вацяк
Чрезвычайное положение, Лесные пожары, Австралия, пожары в Австралии

В то время, как аномальное тепло в Киеве установило новый температурный рекорд, а переговоры по климату в ООН зашли в тупик, власти Австралии объявили чрезвычайное положение на неделю в городе Сиднее и штате Новый Южный Уэльс из-за масштабных лесных пожаров.

В течение нескольких недель в Новом Южном Уэльсе бушевало около 100 лесных пожаров, из них лишь половина взята под контроль, пишет DW.

Помимо этого, в регионе наблюдается рекордная жара - в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в 45 градусов тепла, в Сиднее - плюс 46. Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого достигнет 100 километров в час, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров в окрестностях города.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Из-за ядовитых испарений врачи говорят о "чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения". В последние недели в больницах наблюдается резкое увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях. Пожары зафиксированы и в других частях Австралии. По всей стране погибли уже шесть человек, разрушены более 800 домов.

Во вторник в Австралии был побит общенациональный рекорд температуры, когда средняя температура была зафиксирована на отметке в 40,9 градусов - на 0,6 градуса выше показателя 2013 года. В этом году сезон лесных пожаров начался в Австралии необычно рано. Ученые связывают это с изменением климата.

Как сообщали Українські Новини, сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии.

В августе на Австралию обрушились сильные снегопады.

 

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