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  • Власти Австралии подозревают сорок несовершеннолетних в инициировании лесных пожаров всего континента
08 января 2020, среда, 16:24 32
Австралия 2020-01-08T16:26:47+02:00
Українські Новини
Власти Австралии подозревают сорок несовершеннолетних в инициировании лесных пожаров всего континента

Власти Австралии подозревают сорок несовершеннолетних в инициировании лесных пожаров всего континента

Елизавета Кесельман
Австралия, Пожар в Австралии, Катаклизмы, Пожар
Пожар В Австралии. фото: Twitter/Fenerbahce_EN
Пожар В Австралии. фото: Twitter/Fenerbahce_EN

Правоохранители Австралии предъявили обвинения 40 несовершеннолетним, причастным к умышленным поджогам в лесах, которые вызвали крупнейший пожар всего континента. Об этом передает CNN.

Согласно информации ведомства, австралийская полиция подала судебный иск против 183 человек, за преступления, связанные с лесными пожарами, которые стали одними из самых крупнейших в истории Австралии. В частности, правоохранители подозревают 40 несовершеннолетних.

Так, из 183 человек, против которых были поданы судебные иски, 53 получили предупреждение или уголовное преследование за несоблюдение полного запрета на пользование огнем. Еще 47 человек обвиняются в том, что бросили зажженные сигарету или спичку на землю.

Кроме того, не менее 24 человек были обвиненные в преднамеренном начале лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс.

Как сообщали Українські Новини, дым от пожаров в Австралии достиг Аргентины и Чили.

Кроме того, в связи с масштабнными пожарами в Австралии погибли более миллиарда животных

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