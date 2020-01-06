Пожары в Австралии начали формировать погоду

Смертельные лесные пожары в Австралии уничтожили 381 дом и в итоге начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня.

Об этом пишет BBC News Украина.

В метеорологическом бюро Австралии отмечается, что над огромной территорией, которую охватил огонь, образовалась масштабная прослойка низкого давления, которая вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности - на высоту от 10 до 50 км - и разносит их на значительные расстояния. Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2 тысячи км и достиг территории Новой Зеландии.

Остывая в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом. В них формируются электрические разряды, которые приводят к возникновению молний - а те, в свою очередь, могут поджигать новые участки земли.

Зона пожаров в Австралии. Фото: Twitter/@BOM_ACT

По последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 24 человека и сотни миллионов животных.

Как сообщали Українські Новини, в Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров. В пожаре погибли сотни коал, 24 человека, 500 миллионов животных, более 1400 домов разрушено и более 10 миллионов человек живут в токсичных слоях дыма от лесного пожара.