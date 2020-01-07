Экологи бьют тревогу: в Австралии погибли более миллиарда животных

В Австралии за время сильных лесных пожаров, которые окрасили небо в красный цвет, могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных. В частности, жертвами стихии стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, потоу, сумчатые летяги и какаду.

Такие данные местный офис Всемирного фонда дикой природы (WWF) приводит во вторник, 7 января, пишет DW.

Фонд "шокирован масштабом разрушений", заявили в организации. На восстановление многих лесов уйдут десятилетия, отмечают экологи. По их оценке, некоторые виды животных могли "перешагнуть за грань вымирания".

Между тем жители четырех штатов с сентября подали почти девять тысяч заявлений о покрытии убытков на общую сумму 700 млн австралийских долларов (в пересчете - 435 млн евро), сообщил Совет страховых компаний Австралии. Накануне власти объявили о намерении выделить два миллиарда австралийских долларов (1,24 миллиарда евро) на восстановление пострадавших от пожаров регионов.

Как сообщали Українські Новини, смертельные лесные пожары в Австралии уничтожили 381 дом и в итоге начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня.

В Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров.