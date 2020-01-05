Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома

Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли. На этой неделе пожары уничтожили 381 домов в Новом Южном Уэльсе и 43 - в Виктории, по меньшей мере 17 человек пропали без вести. Об этом сообщает "BBC Украина".

Местные власти объявили недельное чрезвычайное положение, начиная с прошлой пятницы. Чрезвычайное положение позволит местным властям провести принудительную эвакуацию и перекрыть дороги штата.



"Мы должны сохранить жизнь и имущество наших граждан", - заявила в четверг премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.



Кроме того, спасатели приказали туристам срочно покинуть побережье Нового Южного Уэльса до субботы.



К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось: двух людей нашли мертвыми в отдельных машинах в среду утром; погибли отец и сын, которые остались, чтобы защитить свой дом и сельскохозяйственное оборудование; погиб 28-летний пожарный-волонтер - ветер перевернул его пожарную машину.



Зоопарк Mogo спас всех своих животных: обезьян, панд и даже тигра, разместив их в доме одного из сотрудников.



Правительство Австралии критикуют за климатическую политику, поскольку страна часто сталкивается с разрушительными лесными пожарами.



Австралия является одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов на душу населения.







Как сообщали Українські Новини, сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии.



Кроме того, в Австралии из-за пожаров покраснело небо.