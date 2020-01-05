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05 января 2020, воскресенье, 11:50 42
Австралия 2020-01-05T11:51:38+02:00
Українські Новини
Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома

Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома

Валерия Драгомирова
Лесные пожары, пожары в Австралии, Пожар, Австралия

Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли. На этой неделе пожары уничтожили 381 домов в Новом Южном Уэльсе и 43 - в Виктории, по меньшей мере 17 человек пропали без вести. Об этом сообщает "BBC Украина".

Местные власти объявили недельное чрезвычайное положение, начиная с прошлой пятницы. Чрезвычайное положение позволит местным властям провести принудительную эвакуацию и перекрыть дороги штата.


"Мы должны сохранить жизнь и имущество наших граждан", - заявила в четверг премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Кроме того, спасатели приказали туристам срочно покинуть побережье Нового Южного Уэльса до субботы.

К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось: двух людей нашли мертвыми в отдельных машинах в среду утром; погибли отец и сын, которые остались, чтобы защитить свой дом и сельскохозяйственное оборудование; погиб 28-летний пожарный-волонтер - ветер перевернул его пожарную машину.

Зоопарк Mogo спас всех своих животных: обезьян, панд и даже тигра, разместив их в доме одного из сотрудников.

Правительство Австралии критикуют за климатическую политику, поскольку страна часто сталкивается с разрушительными лесными пожарами.

Австралия является одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов на душу населения.



Как сообщали Українські Новини, сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии. 

Кроме того, в Австралии из-за пожаров покраснело небо.

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